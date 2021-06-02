Середньодобове навантаження вагонів УЗ у травні повернулося на рівень докризового 2019 року, - Юрик

Середньодобове навантаження вагонів Укрзалізниці в останній місяць весни склало 731,9 тис. тонн, що фактично на рівні з травнем 2019 року та на 13% більше у порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Крім цього, у травні на 20,5% зріс показник обігу вантажного вагона, повідомила пресслужба компанії.

Так, у травні обіг вантажного вагона покращився на 20,5 % до аналогічного періоду докризового 2019 року, та склав 7,11 доби.

За словами в.о. голови правління компанії Івана Юрика, у подальшому варто очікувати на стабільне зростання обсягів перевезень та показників вантажної роботи, зокрема, через початок сезону перевезення зернових.

«Пришвидшення обігу вантажних вагонів, ріст середньодобового навантаження та їх вихід на докризові показники вказує на ефективність комплексу антикризових управлінських заходів, здійснених компанією протягом останніх місяців», - зазначив Юрик.

Нагадаємо, раніше в.о. голови Укрзалізниці Іван Юрик заявив, що у квітні компанія отримала 35 млн грн прибутку та вийшла на перший позитивний фінансовий результат за 12 місяців.