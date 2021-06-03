На Одещині компанія "Автомагістраль-Південь" завершує відновлення дороги, яка веде до Молдови

Дорожникам залишилося влаштувати з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку.

На ділянці дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка в Одеській області, яка відновлюється за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», компанія-підрядник «Автомагістраль -Південь» вже приступила до укладання верхнього шару дорожнього покриття.

Про це повідомляється на офіційній сторінці «Великого будівництва» у Facebook.

Роботи тривають на ділянці від села Ангелінівка в напрямку села Розалівка протяжністю 8,7 км. Тут вже приступили до укладання верхнього шару з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Починаючи з березня, на цьому відрізку підрядник уже встиг видалити чагарники і дрібнолісся, розпушити покриття, влаштувати посилену основу за технологією «холодного ресайклінгу» і нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Станом на зараз, за даними «Автомагістралі-Південь», роботи йдуть з випередженням графіка і повинні бути завершені в червні.

Дорожникам залишилося влаштувати з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку. Всього на об'єкті задіяно 90 працівників та 55 одиниць спецтехніки.

Траса Р-33 проходить через густонаселені райони Одеської та Вінницької областей і закінчується біля міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова. Її загальна протяжність становить 358,9 км, і до недавнього часу її стан був незадовільним.