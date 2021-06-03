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Рада ухвалила законопроєкт про "податок на Google"

За проголосували 283 народні депутати. 

Рада ухвалила законопроєкт про "податок на Google"
Фото: LB.ua

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт 4184, який передбачає сплату ПДВ міжнародними компаніями, які заробляють на мережевій рекламі при наданні електронних послуг в Україні. 

За законопроєкт проголосували 283 народні депутати. 

Метою документу є збільшення доходів бюджету від податку на додану вартість за рахунок залучення до оподаткування нерезидентів, що надають фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України. Також метою є створення сприятливих умов ефективного та необтяжливого адміністрування для бізнесу й держави процедур, пов’язаних зі сплатою податку.

Іще перед ухваленням законопроєкту в першому читанні голова фінкомітету Данило Гетманцев говорив, що "це зручний механізм оподаткування інтернет-гігантів, які працюють по всьому світі, але чомусь тільки у нас не сплачують податки. Ми пропонуємо ввести для них механізм завядки так званому законопроєкту про податок на Google, хоча насправді Google є чи не єдиною компанією, яка сплачує податки в нашій державі". 

Він додав, що це оподаткування дозволить урівняти в правах український і транснаціональний бізнес. 

Згідно із запропонованими змінами до Податкового кодексу, ПДВ доведеться платити нерезидентам, які не мають в Україні постійного представництва, але які безпосередньо постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

Під електронними послугами мають на увазі:

  • постачання зображень або текстів, фотографій, електронних книг і журналів;
  • постачання аудіо, відео, ігор, азартних ігор і послуг участі в таких іграх;
  • доступ до хмарних технологій;
  • постачання (на основі ліцензії) програмного забезпечення і оновлень до нього, а також дистанційне обслуговування ПО і електронного устаткування;
  • надання послуг реклами в інтернеті, мобільних програмах та інших електронних ресурсах.

Дія закону, зокрема, стосуватиметься компаній Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, та інших. Він може призвести до здорожчання послуг, якщо в їхню вартість включатимуть ПДВ. 

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