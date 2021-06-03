Власник OLX купив форум для програмістів Stack Overflow за $1,8 млрд

Сайт входить в число найпопулярніших у світі.

Компанія Prosus N.V. купила форум для програмістів Stack Overflow за 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Угоду планують завершити у третьому кварталі 2021 року, її ще мають затвердити антимонопольні органи.

Stack Overflow входить до топ-50 найпопулярніших сайтів у світі, щомісяця на сайт заходить понад 100 млн користувачів.

Stack Overflow - це форум для ІТ-спеціалістів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Він працює з 2008 року, його співзасновник Джоел Спольскі є автором програм для планування Trello і одним із розробників Microsoft Excel.

Зареєстрована у Нідерландах компанія Prosus N.V. є інтернет-підрозділом медіахолдингу Naspers, який представлено в Україні, зокрема, сайтом OLX. Компанія також є найбільшим акціонером у китайській Tencent та російській Mail.ru Group.

Також компанія володіє частками в сайтах для онлайн-освіти Udemy та Codecademy