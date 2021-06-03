Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Власник OLX купив форум для програмістів Stack Overflow за $1,8 млрд

Сайт входить в число найпопулярніших у світі.

Власник OLX купив форум для програмістів Stack Overflow за $1,8 млрд
Фото: prosus.com

Компанія Prosus N.V. купила форум для програмістів Stack Overflow за 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Угоду планують завершити у третьому кварталі 2021 року, її ще мають затвердити антимонопольні органи.

Stack Overflow входить до топ-50 найпопулярніших сайтів у світі, щомісяця на сайт заходить понад 100 млн користувачів.

Stack Overflow - це форум для ІТ-спеціалістів зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Він працює з 2008 року, його співзасновник Джоел Спольскі є автором програм для планування Trello і одним із розробників Microsoft Excel.

Зареєстрована у Нідерландах компанія Prosus N.V. є інтернет-підрозділом медіахолдингу Naspers, який представлено в Україні, зокрема, сайтом OLX. Компанія також є найбільшим акціонером у китайській Tencent та російській Mail.ru Group.

Також компанія володіє частками в сайтах для онлайн-освіти Udemy та Codecademy

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також