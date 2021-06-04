В ООН сподіваються подолати СНІД до 2030 року

Торік у світі було 37,6 млн людей з ВІЛ.

Керівниця програми боротьби зі СНІДом в ООН сподівається, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який спричиняє синдром набутого імунодефіциту (СНІД), вдасться подолати до 2030 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявила директорка-розпорядниця програми UNAIDS Вінні Б’яньїма, її агентство просить уряди країн зосередитися на нерівностях, які не дають людям можливості доступу до необхідних послуг.

"Якщо вони зможуть перекрити ці прогалини щодо конкретних груп найбільшого ризику, ми зможемо покласти СНІДові край до 2030 року", - сказала вона.

Б’яньїма закликала країни вдатися в боротьбі проти СНІДу до такої ж політичної волі, як і проти COVID-19, і назвала боротьбу зі СНІДом "недовершеною справою".

Принаймні 40 країн ідуть до того, щоб досягти 90-відсоткового скорочення пов’язаної зі СНІДом смертності до 2030 року, серед них і дев’ять країн зі сходу й півдня Африки, повідомили в UNAIDS.

Спільна програма ООН щодо ВІЛ/СНІД повідомляла, що минулого року у всьому світі жили з ВІЛ 37,6 мільйона людей, і близько двох третин із них отримували лікування.