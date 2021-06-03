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СБУ затримала агента "МДБ ДНР", який прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН

Мешканець Донецької області виконував завдання російських спецслужб.

СБУ затримала агента "МДБ ДНР", який прикривався статусом партнера Управління Верховного комісара ООН

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали мешканця Донецької області. Він був завербований представниками так званого "міністерства державної безпеки ДНР", підконтрольного російським спецслужбам.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що на момент затримання чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій, яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН з питань біженців.

На виконання завдань кураторів він здійснював збір та передачу інформації щодо місць дислокації, режиму охорони об’єктів Служби безпеки, Збройних сил, Нацгвардії, ГУР МО та ДПС України на Донеччині, а також переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення ООС.

Агента ворожої спецслужби затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше СБУ затримала розвідника "ДНР" біля лінії вогню на Донбасі.

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