Суд дозволив заочне розслідування стосовно Януковича за фактом захоплення держвлади

Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Заочний арешт Януковича дозволяє почати процедуру екстрадиції.

Нагадаємо, що у 2010 році рішенням Конституційного Суду була введена Конституція в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента до 13 років позбавлення волі. Його визнали винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. Водночас Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).