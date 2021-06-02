Олексій Чернишов: уряд затвердив класифікацію обмежень у використанні земель

Постанова сприятиме наповненню Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру відомостями про наявні та запроєктовані обмеження земель.

Кабінет Міністрів схвалив розроблений Мінрегіоном проєкт постанови, який затверджує Класифікацію обмежень у використанні земель. Як повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, такі обмеження можуть встановлюватися комплексною програмою просторового удосконалення території територіальної громади, генпланом населеного пункту та детальною схемою території.

Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 2 червня, під час засідання уряду, повідомили в пресслужбі Мінрегіону.

"Це рішення дозволить спростити застосування містобудівної і землевпорядної документації в Україні. Також затвердження постанови сприятиме наповненню Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру відомостями про наявні та запроєктовані обмеження земель", – зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Розроблена Мінрегіоном постанова забезпечить реалізацію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель", який набуває чинності 24 липня 2021 року. Після цього моменту територіальні громади матимуть правові підстави розробляти нові комплексні плани.

Зазначимо, що затверджена раніше містобудівна та землевпорядна документація та встановлені ними обмеження будуть чинними до моменту ухвалення відповідним органом місцевого самоврядування рішення про затвердження нового комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту та детального плану території.

Нагадаємо, що раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов презентував законопроєкт "Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель".