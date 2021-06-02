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Спроби Офісу президента контролювати місцеве самоврядування не призведуть ні до чого хорошого, - Безсмертний

На думку політика, призначення некомпетентних людей в регіони призводить до конфліктів.

Спроби Офісу президента контролювати місцеве самоврядування не призведуть ні до чого хорошого, - Безсмертний
Фото: Сергей Нужненко

Спроби Офісу президента контролювати місцеве самоврядування, зокрема, у Києві, не призведуть ні до чого хорошого. Про це заявив народний депутат чотирьох скликань, автор Конституції Роман Безсмертний у коментарі виданню Gazeta.ua.

«Спочатку команда Зеленського накинулася на представників місцевого самоврядування з криками. Такий «лукашизм» - від слова Лукашенко. Потім накинулися на Кличка, тому що хочеться поживитися на бюджеті. Перша штанга, потім друга штанга, - заявив політичний експерт.

Він зазначив, що призначення некомпетентних людей в регіони призводить до конфліктів.

«Майже немає регіонів, де б обласний центр і обласна влада не конфліктували. Де б тихо не конфліктували органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, особливо на регіональному рівні. У деяких областях за два роки президентства Зеленського помінялися чотири керівники. Тих, хто не знає, які є органи, ставлять забезпечувати їх координацію», - пояснив Безсмертний.

 

Раніше Віталій Кличко відповів на погрози ОП усунути його з посади голови КМДА. Лідер «УДАРу» заявив, що його можуть звільнити тільки кияни, які його обрали. Він також нагадав, що три рішення Конституційного суду визнали призначення головою КМДА не обраного мера неконституційним.

Після цього кілька джерел заявили про те, що Банкова розглядає варіант незаконного відсторонення Кличко через рішення РНБО.

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