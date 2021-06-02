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Американські сенатори обговорили із Зеленським реформи в Україні

Політики пообіцяли допомагати Україні.

Американські сенатори обговорили із Зеленським реформи в Україні
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Сенатори США Джін Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі, які 1 червня приїхали в Україну, зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити реформування Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро і корпоративного управління.

Про це пише "Укрінформ".

"Продовження політичних реформ важливо для нашого партнерства. Ми говорили з президентом Зеленським про конкретні реформи: щодо реформування СБУ, гарантування незалежності НАБУ, триваючої реформи корпоративного управління", - сказав сенатор Кріс Мерфі на брифінгу після зустрічі.

Роб Портман зі свого боку поінформував, що на зустрічі обговорювали важливість посилення зв'язків України і США, надання допомоги України, щоб країна була спроможна і боєздатна захищати себе. "Навіть для протидії російській дезінформації", - підкреслив він.

Сенаторка Джін Шахін заявила, що зустріч з президентом України була дуже продуктивною.

"Ми почали нашу зустріч з того, що ми вислухали людей з фронту вашої війни з Росією. Ми маємо дуже чітку картину викликів, з якими стикаються ваші військові і всі ті, хто перебуває на лінії фронту. Це допомогло нам, тепер ми можемо повертатися до США і говорити про триваючу потребу продовжувати допомогу", - сказала сенаторка.

Нагадаємо, що торік в Україну приїжджали сенатори Кріс Мерфі, Джон Барассо і Рон Джонсон.

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