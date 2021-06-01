Обмеження обігу пластикових пакетів - довгоочікуваний крок до безпечного майбутнього, - Леся Василенко

Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроєкт, яким обмежила обіг тонких пластикових пакетів в Україні. У разі їх використання в комерційних цілях — платно чи безоплатно — бізнесу загрожують штрафні санкції. У партії «Голос» наголошують, що цей крок надважливий на шляху до безпечного довкілля, але наступним кроком обов’язково має бути повна відмова від шкідливого одноразового пластику. Про це заявила народна депутатка «Голосу», членкиня комітету з питань екологічної політики та природокористування Леся Василенко.

«Пакет не потрібен! Нарешті після річного режиму очікування парламент дійшов до розгляду законопроєкту про обмеження обігу пластикових пакетів. 297 «за»! А це означає, що установи роздрібної торгівлі, громадського харчування та послуг отримали чітку заборону від держави на поширення — продаж або надання безоплатно — будь-яких пластикових пакетів до 50 мікрометрів та всіх оксорозкладних. Це ті відомі нам усім пакети-маєчки, які зараз скрізь», — прокоментувала парламентарка.

Крім того, Леся Василенко запропонувала представникам бізнесу альтернативу:

«До вступу закону в силу бізнесу варто знайти вигідну альтернативу для своїх клієнтів: екосумки — зручні та практичні; плетені сумки-сіточки — усе, як любили наші бабусі; паперові пакети, пакети з крафт-паперу, обгортковий папір; тканинні мішечки — чудово підійдуть для сипучих продуктів, і навіть пакети з сухого листя теж виробляють в Україні».

Так, ухваленим законом №2051-1 забороняється використовувати надтонкі, тонкі, оксорозкладні пластикові пакети. Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

Ухвалений документ передбачає поступове введення обмежень. Закон набуде чинності 1 січня 2022 року, а протягом шести місяців Кабінет Міністрів має розробити підзаконні акти.

За перехідний період ресторани, кафе і супермаркети, мають перейти на безпечні пакети та торбинки багаторазового використання, причому всі пакети, які не відповідають вимогам новоприйнятого Закону, підлягають вилученню з обігу.