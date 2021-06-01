Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє іноземцям користуватися надрами

Надрокористувачами не зможуть бути громадяни або юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, а також компанії і люди, щодо яких застосовано санкції.

Верховна Рада ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт про зміни до законів щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування. Документ пропонує надати іноземцям і особам без громадянства право на користування надрами.

За ухвалення проголосували 292 депутати, оголосив спікер ВР Дмитро Разумков.

У пояснювальній записці зазначається, що надрокористувачами не зможуть бути громадяни або юридичні особи, зареєстровані на території держави-агресора, а також компанії і люди, щодо яких застосовано санкції.

Зміни також передбачають створення державного вебпорталу "Інтерактивна карта користування надрами та геології України".

Скасовується постійне надрокористування, геологічне вивчення замінюється на комплексний (наскрізний) спецдозвіл строком від 3 до 20 років, у рамках якого дозволяється поєднувати розвідку корисних копалин з їх видобутком.

Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

За словами секретаря РНБО, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".