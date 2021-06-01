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Профільний комітет Ради не зможе розглянути законопроєкт про відтермінування українського дубляжу фільмів цього тижня

Один з авторів законопроєкту "дуже здивований" проваленням його включення до порядку денного. 

Профільний комітет Ради не зможе розглянути законопроєкт про відтермінування українського дубляжу фільмів цього тижня
Фото: предоставлено Натальей Соболевой

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не буде розглядати цього тижня законопроєкт №5554, який відтерміновує на фактично невизначений період обов'язковий український дубляж фільмів і телепродукції. 

Розгляд проєкту закону "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19" у комітеті був запланований на завтра. Про це в коментарі LB.ua повідомив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, який є одним з авторів проєкту. 

Розгляд перенесли, бо Рада провалила голосування про внесення до порядку денного законопроєкту та скорочення термінів його розгляду.

"Цього тижня на комітеті законопроєкт розглядати не будемо, бо не проголосували про скорочення строків за процедурою. Тому законопроєкт вже «піде» на наступний (засідання) комітет", - заявив Потураєв. 

Він зазначив, що "дуже здивований" тим, що Рада провалила включення законопроєкту у порядок денний. 

"Бо все, що вони (представники опозиції критикували законопроєкт за наступ на українську мову) казали — суцільна неправда. Нічого, крім пролонгування норми самого Княжицького з двох до трьох років (чи навіть менше — в залежності від того, яке формулювання врешті б проголосували) у цьому законі не було". 

Законопроєкт 5554 передбачає відсторочення на "після карантину" вимогу щодо поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонується, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

Крім того, законопроєкт уточнює, що виробничі процеси створення кіно і телепродукції не є масовими заходами в розуміння карантинних обмежень.

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