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Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим

Білоруський диктатор придумав, як помститися Україні за закриття неба.

Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим, польоти в який заборонено українським законодавством.

Про це повідомило державне агентство "БелТА".

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. Я Путіну сказав: "Ти подумай, як нам потрапити в Крим. Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - сказав Лукашенко на нараді в Мінську в вівторок, 1 червня..

За його словами, Білорусь і Росія напрацьовують питання про відкриття авіарейсів до Криму. Відповідне доручення вже дано компетентним відомствам.

"Я думаю, тут не буде проблем. Закрили небо - ну що ж, є і більш відкриті держави, через які ми завжди можемо потрапити в Крим", - сказав він.

Нагадаємо, що здійснення перельотів іноземними авіакомпаніями в Крим розглядається Україною як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року над окупованим півостровом було закрито повітряний простір.

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