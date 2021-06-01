Марина Порошенко запросила дітей українських захисників до Музею науки

Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко у День захисту дітей запросила школярів з родин учасників війни проти російської агресії до Музею науки Малої академії наук.

У цьому музеї діти експериментують, досліджують природні явища і роблять перші відкриття. А за результатами пізнавальної екскурсії отримали подарунки.

«День захисту дітей є одним із найстарших міжнародних свят. Його започаткували у 1949 після Другої світової війни на захист дітей, які залишилися без батьків або без даху над головою. На жаль, ці болісні проблеми залишаються актуальними і у сучасному світі, і діти, які постраждали від війни, потребують підтримки і уваги не тільки сьогодні, а і завжди», – говорить Марина Порошенко.

Вона нагадала, що вже 7 років Україна потерпає від збройної агресії з боку Російської Федерації. «У нас з’явилися сучасні захисники, і нині зростають діти цих героїв. Саме тому ми сьогодні запросили відвідати Музей науки Малої академії наук, щоб весело провести час і отримати нові та цікаві знання», – говорить Марина Порошенко.

Можливо, комусь із них це допоможе визначитися з майбутньою професією або знайти нове захоплення – вважає голова Комісії Київради.

«Ми повинні пам‘ятати, що нове покоління українців ми виховуємо саме сьогодні», – резюмувала Марина Порошенко.