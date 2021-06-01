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Зеленський: антисемітизм мав місце у СРСР, а в Україні його немає

"Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де".

Зеленський: антисемітизм мав місце у СРСР, а в Україні його немає
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає антисемітизму.

Про це він сказав у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung (український переклад є на сайті Офісу президента).

"Я вважаю, що я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму, що він на найнижчому рівні. Тому що ідеальних форм не буває, ідеальних людей не буває. Але це той факт, що в Україні антисемітизм на найнижчому рівні у порівнянні з будь-якою європейською країною. Я вважаю, що я і є відповіддю. Я знаю, що антисемітизм мав місце у Радянському Союзі, це правда. Я знаю історії про моїх родичів, мого батька – люди боялися цього, так, це було. Але у сучасній, незалежній Україні все це дуже змінилося. Саме тому я вважаю, що у нас цього немає. Іноді трапляються провокації, але так буває будь-де", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський не вперше відповідає на питання про антисемітизм в Україні.

Торік у інтерв'ю The Jerusalem Post Зеленський сказав, що заяви про антисемітизм є прикладом дезінформаційної кампанії і що він сам, маючи єврейське коріння, сам ніколи не був мішенню антисемітських висловлювання.

Влітку 2020 року Зеленський особисто приїжджав у Херсон, щоб подивитися, як відремонтували синагогу після підпалу двома неонацистами.

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