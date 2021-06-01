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Рада проголосувала за переведення кримінальних справ в електронний формат

Депутати доручили створити інформаційну систему досудового розслідування.

Рада проголосувала за переведення кримінальних справ в електронний формат

Верховна Рада на пленарному засіданні 1 червня прийняла закон про електронний обіг документів у кримінальному процесі.

Відповідний законопроєкт №5246 у другому читанні та в цілому підтримали 276 народних депутатів.

Він передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.

Доступ до неї матимуть учасники кримінального провадження (слідчі, дізнавачі, прокурори, судді тощо), а несанкціоноване втручання в роботу системи буде каратися законом.

Законопроєкт було зареєстровано президентом Володимиром Зеленським у березні 2021 року.

Він очікує, що створення такої системи дасть змогу перейти від "тисяч сторінок паперових томів" кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань, а також полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту.

Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді, а суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.

Зараз це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

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