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Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською

Відповідні зміни розгляне профільний комітет Ради в середу.

Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Фото: glavcom.ua

Депутати від пропрезидентської партії "Слуга народу" ініціювали законопроєкт, у якому йдеться про відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою.

Цей документ зареєстрували у Верховній Раді 24 травня, пише "Високий замок".

Йдеться про законопроєкт № 5554 "Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", ініціаторами якого виступили нардепи Микита Потураєв та Євгенія Кравчук.

Як пояснив депутат від "Європейської Солідарності" Володимир В’ятрович, з 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23, яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Вона регламентує виконання цього правила в кінотеатрах, на телебаченні та на інтернет-платформах. У "Слузі народу" ж пропонують відкласти набуття чинності цією нормою до завершення карантину. Свою пропозицію депутати аргументували "негативним впливом карантину на діяльність теле- та кіновиробників". 

За інформацією В’ятровича, вже наступного вівторка вказаний законопроєкт "хочуть форсовано протягнути в порядок денний сесії Верховної Ради і ухвалити в турборежимі".

У той самий час як повідомили джерела LB.ua в керівництві профільного Комітету Ради, у парламенті цього тижня згаданий законопроєкт не розглядатимуть. За їхніми словами, Комітет розгляне документ у середу.

Нагадаємо, 1 квітня уряд затвердив новий склад Ради з держпідтримки кінематографії. До нього увійшли люди, щодо яких представники кіноспільноти надсилали свої заперечення.

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