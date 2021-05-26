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28 травня Довженко-Центр відкриває виставку у колаборації з "Молодістю"

Мультимедійний проект "Добре проторені зв'язки" присвячений розробкам вчених 1960–1980-х.

28 травня Довженко-Центр відкриває виставку у колаборації з "Молодістю"

Виставковий проект «Добре проторені зв’язки» буде відкритий для відвідувачів з 28 травня до 13 червня у Музеї кіно Довженко-Центру. Проект проходить у рамках міждисциплінарної програми 18 Docudays UA DOCU/СИНТЕЗ. Українські медіахудожники/-ці Photinus Studio, SVITER Art Group та Іван Світличний вступають у діалог з візіонерськими розробками вчених 1960–1980-х та науково-популярним кіно студії «Київнаукфільм» того ж періоду. Кураторка проекту - Олександра Набієва.

В експозицію увійдуть далеко фільми «Київнаукфільму», що умовно репрезентують майже 30-річний період роботи кіностудії: «Вічний пошук» (1967), «Микола Амосов» (1971), «Полонити завданням небувалим» (1982). Усі три стрічки — надзвичайно різні за формою та способом оповідання.

Медіахудожники/-ці Photinus Studio, SVITER Art Group та Іван Світличний створюють тотальний мультимедійний проєкт, що певною мірою продовжує традиції й вектор пошуків науково-популярного кіно зазначеного періоду та осмислює власні засоби технічного виробництва. У галерейному просторі з’явиться децентралізоване множинне кібертіло, пластична конструкція як відбиток колективної дії, співвідношення між учасниками/-цями проєкту, їхніми реальними й віртуальними тілами. 

Відкриття відбудеться 28 травня о 19:00, виставка працюватиме до 21:00. В інші дні - за розкладом музею.

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