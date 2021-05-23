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Кевін Спейсі отримав першу роль після звинувачень у сексуальних домаганнях

Американський актор зніметься у стрічці італійського режисера "Чоловік, який намалював Бога".

Кевін Спейсі отримав першу роль після звинувачень у сексуальних домаганнях
Фото: EPA/UPG

Актор Кевін Спейсі отримав першу роль з 2017 року після того, як кілька чоловіків звинуватили його у сексуальних домаганнях.

Він зніметься у італійського режисера Франко Неро у стрічці "L'uomo Che Disegno Dio" ("Чоловік, який намалював Бога"). Зйомки пройдуть в Італії, головну жіночу роль у фільмі зіграє дружина Неро Ванесса Редгрейв, передає Голос Америки.

"Я дуже щасливий, що Кевін погодився взяти участь у моєму фільмі", - сказав в програмі ABC Newsрежисер. Спейсі свою участь у фільмі не прокоментував.

Проти володаря двох Оскарів протягом останніх років висунули звинувачення у сексуальних домаганнях понад 30 чоловіків. Лише одна справа дійшла до суду, але була закрита через те, що звинувачення відкликало позов.

Останній раз Спейсі з'явився на великому екрані у стрічці "Клуб мільярдерів" у 2018 році, який зібрав рекордно малу суму в прокаті – 618 доларів у 11 кінотеатрах у кількох штатах. У 2017 році компанія Netflix розірвала з ним контракт, за яким він знімався у серіалі "Картковий будинок".

Весь цей час Спейсі вів непублічний спосіб життя. За майже чотири роки він написав лише кілька твітів-привітань з Різдвом. У 2019 році він зняв ролик в образі героя з «Карткового будинку», у якому сказав, що його «фанати повинні вбити людей добротою». Минулого року він також сказав людям, які страждають, що «вони не одинокі».

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