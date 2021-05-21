Мінкульт визначив проєкти "Великої реставрації" на 2021 рік

В перелік потрапили об'єкти, які вже ремонтуються чи планувались до ремонту.

Міністерство культури та інформаційної політики вибрало об'єкти, які будуть ремонтуватися в 2021 році в рамках проєкту "Велика реставрація".

Про це повідомляється на сайті Мінкультури з посиланням на наказ №337 від 18 травня.

Першочергові роботи будуть проводитися в Києво-Печерській лаврі, Софії Київській, Національному художньому музеї, Національній музичній академії, Львівській національній галереї мистецтв, львівському Національному академічному драмтеатрі, в заповідниках "Давній Галич", "Хотинська фортеця", "Замки Тернопілля", "Качанівка" і Шевченківському національному заповіднику.

В перелік потрапили проєкти, які вже ремонтуються чи мають розроблену науково-проєктну документацію із кошторисом видатків.

Повний перелік проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році:

№ Найменування робіт і заходів Місце реалізації проекту 1 Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення “Троїцька надбрамна церква (корпус №27), охоронний №4/3 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва 2 Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам’ятки архітектури XVII – XVIII ст. Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври у м. Києві» (Коригування) Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва 3 Протиаварійні роботи на ділянці №3 пам’ятки архітектури “Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер” (корпус №93, охоронний № 867/3), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва 4 Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46 Національний заповідник "Давній Галич" вул. Коновальця, 46, м. Галич, Івано-Франківська обл. 5 Обстеження технічного стану та розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт по об'єктах культурної спадщини, що входять до комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803), а саме: Міст № 1 Південної (В'їзної) башти замку XVII-XVIII ст. Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область 6 Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803).2. Додаткові роботи "Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803)" Коригування. Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область 7 Ремонт (реставраційний) дерев'яних дахів об'єктів культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803). Робочий проект. Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область 8 Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – “будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897 – 1900 р.р.” – пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва Національний художній музей України м.Київ вул. Грушевського, 6 9 Поточний ремонт (ремонт реставраційний) відмостки Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська” по вул. Володимирській, 24 Шевченківського району м. Києва (коригування) Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24 10 Реставрація частини приміщень колишньої хлібні з пристосуванням під виставкові зали та консисторії під адміністративні приміщення національного заповідника “Софія Київська” (пам’ятка архітектури національного значення XVIII-XIX ст.; охоронний №260072/10-Н) Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24 11 Розробка проекту ремонтно реставраційних робіт Дзвіниці Софійського собору Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24 12 Ремонт (реставраційний) будівлі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Городецького, 1-3/11 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського м. Київ вул. Городецького, 1-3/11 13 Комплексна реставрація з пристосуванням Жовківського замку, пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 385) Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького пл. Вічева, 2 в м. Жовква, Львівський район, Львівська область 14 Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Підгірцях з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/1) - Палац Підгорецького замку (пам'ятка архітектури 1635-1640, 1779 рр.), пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 412/3) – Костел св. Йосифа (пам'ятка архітектури 1763 р.), пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/2)-Гетьманський заїзд (пам'ятка архітектури кін. XVII ст.) та об'єкта культурної спадщини (охоронний № 412/4) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Підгорецький замок" у с. Підгірці, Бродівського району, Львівської області Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 1в с. Підгірці, Бродівський район, Львівська область 15 Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Олеську з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 404) – замок Даниловичів, пам'ятка архітектури XIV-XVII ст. та пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 406) -Костелу капуцинів з келіями у смт. Олесько, Буського району, Львівської області Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 27 смт. Олесько, Буський район, Львівська область 16 Реставрація пам’ятки історії місцевого значення “Будинок музею Т. Г. Шевченка” Шевченківський національний заповідник м. Канів, Черкаська область 17 Реставрація приміщень камерної сцени НАУД театру ім. М. Заньковецької у м. Львів, вул. Л. Українки, 1 ДП "Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької" м. Львів, вул. Л. Українки,1 18 Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку м. Збараж (охор №661) Тернопільської області. Національний заповідник "Замки Тернопілля" м. Збараж Тернопільської області вул. Б. Хмельницького, 28 19 Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) Замку, пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, І м. Чортків, Тернопільська область Національний заповідник "Замки Тернопілля" Тернопільська область м. Чортків, вул. Замкова, 1 20 Розроблення науково-проектної документації “Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1824-1853 роки) Палац з двома флігелями (північним та південним) (охоронний №250045/1-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області” Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область 21 Розроблення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1866—1898 роки) Водогінна вежа (охоронний №250045/2-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області» Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область 22 Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., 1830 р., Альтанка М.І. Глінки. (охоронний №250045/5-Н). (Науково-проектна документація на протиаварійні роботи). Чернігівська область, Ічнянський район, с. Качанівка, вул. Глінки, 1/5 Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/5, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область

Нагадаємо, що в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.

У травні 2021 року став відомий перелік цих пам'яток. Їх виявилося не 150, а тільки 109.

Частина об'єктів не потрапила у список через те, що вони знаходяться в комунальній власності. МКІП обіцяє розробити зміни до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у другому відборі.

Оголошення про початок другого відбору буде опубліковано на сайті МКІП пізніше.