Мінкульт визначив проєкти "Великої реставрації" на 2021 рік

Міністерство культури та інформаційної політики вибрало об'єкти, які будуть ремонтуватися в 2021 році в рамках проєкту "Велика реставрація".
Про це повідомляється на сайті Мінкультури з посиланням на наказ №337 від 18 травня.
Першочергові роботи будуть проводитися в Києво-Печерській лаврі, Софії Київській, Національному художньому музеї, Національній музичній академії, Львівській національній галереї мистецтв, львівському Національному академічному драмтеатрі, в заповідниках "Давній Галич", "Хотинська фортеця", "Замки Тернопілля", "Качанівка" і Шевченківському національному заповіднику.
В перелік потрапили проєкти, які вже ремонтуються чи мають розроблену науково-проєктну документацію із кошторисом видатків.
Повний перелік проєктів, які будуть реалізовані в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році:
|
№
|
Найменування робіт і заходів
|
Місце реалізації проекту
|
1
|
Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення “Троїцька надбрамна церква (корпус №27), охоронний №4/3 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника”
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва
|
2
|
Ремонтно-реставраційні роботи та пристосування пам’ятки архітектури XVII – XVIII ст. Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври у м. Києві» (Коригування)
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 9, Печерський район, м. Києва
|
3
|
Протиаварійні роботи на ділянці №3 пам’ятки архітектури “Оборонні мури навколо Ближніх і Дальніх печер” (корпус №93, охоронний № 867/3), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська,15 у м. Києві
|
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва
|
4
|
Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури національного значення XIV-XVII ст. Галицького замку в м. Галич, вул. Коновальця, 46
|
Національний заповідник "Давній Галич" вул. Коновальця, 46, м. Галич, Івано-Франківська обл.
|
5
|
Обстеження технічного стану та розробка науково-проектної документації на реставраційний ремонт по об'єктах культурної спадщини, що входять до комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803), а саме: Міст № 1 Південної (В'їзної) башти замку XVII-XVIII ст.
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область
|
6
|
Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803).2. Додаткові роботи "Протиаварійні роботи по об'єктах культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803)" Коригування.
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця" вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область
|
7
|
Ремонт (реставраційний) дерев'яних дахів об'єктів культурної спадщини, що входять до Комплексу споруд фортеці XIII-XVIII ст. м. Хотин-пам'ятки архітектури національного значення (охор. № 803). Робочий проект.
|
Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська Фортеця"вул. Фортечна, 1-А, м. Хотин, Хотинський район, Чернівецька область
|
8
|
Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи будівлі Національного художнього музею України – “будинку музею старожитностей та мистецтв, 1897 – 1900 р.р.” – пам’ятки архітектури та містобудування національного значення, охоронний № 903 – по вул. Грушевського, 6 в Печерському районі м. Києва
|
Національний художній музей України м.Київ вул. Грушевського, 6
|
9
|
Поточний ремонт (ремонт реставраційний) відмостки Софійського собору Національного заповідника “Софія Київська” по вул. Володимирській, 24 Шевченківського району м. Києва (коригування)
|
Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24
|
10
|
Реставрація частини приміщень колишньої хлібні з пристосуванням під виставкові зали та консисторії під адміністративні приміщення національного заповідника “Софія Київська” (пам’ятка архітектури національного значення XVIII-XIX ст.; охоронний №260072/10-Н)
|
Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24
|
11
|
Розробка проекту ремонтно реставраційних робіт Дзвіниці Софійського собору
|
Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24
|
12
|
Ремонт (реставраційний) будівлі Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Городецького, 1-3/11
|
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського м. Київ вул. Городецького, 1-3/11
|
13
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Жовківського замку, пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 385)
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького пл. Вічева, 2 в м. Жовква, Львівський район, Львівська область
|
14
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Підгірцях з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/1) - Палац Підгорецького замку (пам'ятка архітектури 1635-1640, 1779 рр.), пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 412/3) – Костел св. Йосифа (пам'ятка архітектури 1763 р.), пам'ятки архітектури національного значення (ох. № 412/2)-Гетьманський заїзд (пам'ятка архітектури кін. XVII ст.) та об'єкта культурної спадщини (охоронний № 412/4) Парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Підгорецький замок" у с. Підгірці, Бродівського району, Львівської області
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 1в с. Підгірці, Бродівський район, Львівська область
|
15
|
Комплексна реставрація з пристосуванням Замкового комплексу в Олеську з урахуванням пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 404) – замок Даниловичів, пам'ятка архітектури XIV-XVII ст. та пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 406) -Костелу капуцинів з келіями у смт. Олесько, Буського району, Львівської області
|
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького вул. Замкова, 27 смт. Олесько, Буський район, Львівська область
|
16
|
Реставрація пам’ятки історії місцевого значення “Будинок музею Т. Г. Шевченка”
|
Шевченківський національний заповідник м. Канів, Черкаська область
|
17
|
Реставрація приміщень камерної сцени НАУД театру ім. М. Заньковецької у м. Львів, вул. Л. Українки, 1
|
ДП "Національний академічний український драматичний театр імені М. Заньковецької" м. Львів, вул. Л. Українки,1
|
18
|
Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку м. Збараж (охор №661) Тернопільської області.
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля" м. Збараж Тернопільської області вул. Б. Хмельницького, 28
|
19
|
Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) Замку, пам'ятки архітектури національного значення XVII ст. ох, №686 вул. Замкова, І м. Чортків, Тернопільська область
|
Національний заповідник "Замки Тернопілля" Тернопільська область м. Чортків, вул. Замкова, 1
|
20
|
Розроблення науково-проектної документації “Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1824-1853 роки) Палац з двома флігелями (північним та південним) (охоронний №250045/1-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка Ічнянського району Чернігівської області”
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область
|
21
|
Розроблення науково-проектної документації «Реставрація з пристосуванням пам’ятки історії, архітектури національного значення (1866—1898 роки) Водогінна вежа (охоронний №250045/2-Н) за адресою: вул. Глінки 1/1 с. Качанівка
Ічнянського району Чернігівської області»
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/1, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область
|
22
|
Реставрація пам’ятки історії, архітектури національного значення кін. XVIII ст., 1830 р., Альтанка М.І. Глінки. (охоронний №250045/5-Н). (Науково-проектна документація на протиаварійні роботи). Чернігівська область, Ічнянський район, с. Качанівка, вул. Глінки, 1/5
|
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" вул. Глінки 1/5, с. Качанівка, Ічнянський район, Чернігівська область
Нагадаємо, що в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.
У травні 2021 року став відомий перелік цих пам'яток. Їх виявилося не 150, а тільки 109.
Частина об'єктів не потрапила у список через те, що вони знаходяться в комунальній власності. МКІП обіцяє розробити зміни до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у другому відборі.
Оголошення про початок другого відбору буде опубліковано на сайті МКІП пізніше.