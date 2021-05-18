Open-air гранд-концерт "Зірки світової опери" на Софійській площі

5 червня о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова у супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету.

Диригент – Віктор Плоскіна.

5 виконавців – 5 різних оперних голосів!

Завдяки цьому проєкту, українська публіка з року в рік має щасливу можливість слухати в open-air концертах наших співаків, що стали окрасою кращих оперних сцен світу. За кордоном квитки на вистави за їхньою участю коштують сотні євро. На щастя, вони знаходять час і можливість між своїми гучними зарубіжними ангажементами в Teatro alla Scala, Metropolitan Opera, Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper Berlin, заспівати для України.

Почути їх – таких різних, таких бездоганних і таких талановитих на одній сцені в один день та ще й безкоштовно – велика удача.

Адже ініціатор проєкту та його художній керівник Анатолій Солов’яненкоза підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України вже не вперше робить такий розкішний подарунок українській публіці. Цьогоріч він не менш цінний та бажаний – після чергового локдауну.

Звучатиме музика: Пуччіні, Доніцетті, Россіні, Бізе, Гуно, Верді, Сен-Санса, Лисенка

Ведучий – Дмитро Хоркін.

Українські зірки у довіднику оперних виступів і постановок по всьому світу:

Оксана Дика, сопрано:https://www.operabase.com/artists/oksana-dyka-13309/en

Віталій Білий, баритон: https://www.operabase.com/artists/vitaliy-bilyy-17647/en

Валентина Плужнікова, мецо-сопрано: https://www.operabase.com/artists/valentina-pluzhnikova-104096/en

Євген Орлов, бас: https://www.operabase.com/artists/ievgen-orlov-7214/en

Олексій Пальчиков, тенор: https://www.operabase.com/artists/oleksiy-palchykov-13350/en

Вхід вільний, із дотриманням маскового режиму та температурного скринінгу.

Вхід до посадкової зони з 18:00 до 19:20.

За акредитацією (для ЗМІ, знімальних груп - виділені окремі місця) та з питань запрошення у прямі ефіри

головного режисера та ініціатора проєкту Анатолія Солов’яненка звертайтеся до PR-агенції «Дель Арте»:

Ольга Стельмашевська тел.: +38067 238 81 85, ostelm7@gmail.com

Юрій Гулевич: тел.: +38067 448 05 35, ygulevich@gmail.com