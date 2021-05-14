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Оголошено конкурс на посаду директора Мистецького арсеналу в Києві

До участі запрошуються особи з вищою освітою та досвідом роботи на керівних посадах.

Оголошено конкурс на посаду директора Мистецького арсеналу в Києві
Фото: Мистецький Арсенал

Державне управління справами оголосило конкурс на посаду генерального директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал.

Про це повідомила пресслужба Держуправління справами.

Зазначається, що конкурс на посаду директора оголошено саме сьогодні, 14 травня, згідно із Законом "Про культуру" - за два місяці до завершення каденції чинної очільниці інституції Олесі Островської-Лютої. Новий конкурс триватиме не більше двох місяців з дня оголошення.

До участі запрошуються особи, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років та досвід роботи на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років, володіють державною мовою.

Кандидати мають зібрати наступні документи: заява про участь у конкурсному відборі, згода на обробку персональних даних, автобіографія, інформація про громадянство, трудову діяльність, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимостi, копія документа, що посвідчує особу, копія документа про вищу освіту, два рекомендаційні листи, мотиваційний лист та інші документи на розсуд претендента.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року держава урізала бюджет Мистецькому арсеналу на 30%.

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