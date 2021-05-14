Оновлена версія «Молитви за гетьмана Мазепу» вийшла онлайн

Останній фільм Юрія Іллєнка та перший повнометражний великобюджений фільм незалежної України тепер можна переглянути на онлайн-платформі Takflix . Стрічка доступна на всіх територіях світу мовою оригіналу з англійськими субтитрами.

«Молитва за гетьмана Мазепу» – історична драма Юрія Іллєнка 2002 року про Івана Мазепу та Петра І. Стрічка була знята на кіностудії ім. Олександра Довженка у 2001 році. Прем’єра відбулася у 2002 році на 52-му Берлінському кінофестивалі. Бюджет стрічки склав більше 12 мільйонів гривень. Головні ролі виконали Богдан Ступка та Людмила Єфіменко. Молодого Мазепу в фільмі зіграв Пилип Іллєнко – син режисера Юрія Іллєнка та голова Держкіно України у 2014-2019 роках.

Довгий час стрічка була недоступна для широкого перегляду. У 2010 році компанія «Іллєнко Фільм» випустила нову версію стрічки. У ній скоротили хронометраж, покращили звук та додали авторські коментарі режисера, у яких він розповів як про історичне тло, так і про сам фільм.

Як визначав сам Юрій Іллєнко, в основі сюжету — фантасмагоричні сни історії про кривавий бенкет трьох великих примар європейської культури — Петра I, Карла ХІІ та Гетьмана Мазепи на полі полтавської битви 1709 року.

Юрій Іллєнко (1936-2010) – оператор фільму «Тіні забутих предків» (реж. Сергій Параджанов), режисер фільмів «Білий птах з чорною ознакою», «Криниця для спраглих», «Лебедине озеро. Зона», чільний представник українського поетичного кіно.

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