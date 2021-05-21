МКІП проаналізувало розвиток креативних індустрій за 2020 рік

Театри та кіно просіли на 50%, дизайн та IT виросли на 30%

Дослідження аналізує обсяг податкових надходжень до зведеного бюджету України і сплату єдиного внеску суб’єктами господарювання у сфері креативних індустрій у 2019 і 2020 роках, - про це повідомляє прес-служба МКІП. Також у звіті наведено інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання, обсягу доходу, фінансового результату. Показники дають змогу оцінити зміни сектору внаслідок кризи, викликаної пандемією COVID-19.

Основні висновки дослідження:

У 2020 році задекларований дохід найбільше впав порівняно з попереднім роком у перформативному секторі (-17%), аудіовізуальному секторі (-8%), книговиданні та бібліотеках і музеях (по -3%).

Падіння ПДВ, що вказує на зниження обсягу реалізації товарів і послуг, у деяких секторах сягало 50% порівняно з 2019 роком: театральна та концертна діяльність (-53%), демонстрація кінофільмів (-45%), функціонування театральних i концертних залiв і діяльність з їх підтримки (-42-43%), діяльність у сфері телевізійного мовлення (-38%), функціонування музеїв (-35%).

Найбільше зростання задекларованого обсягу доходу у 2020 році показали такі сектори: дизайн (+31%), ІТ (+26%), реклама, маркетинг, PR (+5%). ІТ і реклама є беззаперечними лідерами: вони сплатили 70% від суми усіх сплачених податків у 2020 році.

Попри карантинні заходи у 2020 році реєстрація нових бізнесів не припинялися. Оскільки зростання обсягу податкових надходжень відбувалося швидше, ніж зростання кількості суб’єктів господарювання, це може опосередковано свідчити про зростання податкового навантаження.

У 2020 році майже удвічі зросли надходження податку на прибуток підприємств порівняно з 2019 роком.

Дослідження демонструє неоднорідність креативних секторів та впливу карантинних обмежень на них. Державна політика повинна враховувати розрізненість потреб і стану сфери під час підготовки заходів підтримки.

Дані отримано від Державної податкової служби України для 34-х видів економічної діяльності, що належать до креативних індустрій. Дослідження спирається на показники офіційної статистики і не охоплює суміжні до креативних індустрій сектори економіки.

Дослідження проведене МКІП спільно з командою Київської школи економіки за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Його можна переглянути за посиланням.