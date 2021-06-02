Чиновнику закидають шахрайство з отриманням 160 тисяч доларів.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Державне бюро розслідувань затримало заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Київської міської прокуратури.

Йому закидають отримання 160 тисяч доларів від претендента на приватизацію готелю "Слов'янський" в Новгороді-Сіверському, стартова вартість якого становить понад 26 млн гривень.

Фото: privatization.gov.ua

За даними слідства, заступник голови Чернігівської ОДА нібито обіцяв забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Чиновника затримали разом з ймовірним спільником, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель Слов’янський" та познайомив його з учасником торгів.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.