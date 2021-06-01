Суд призначив президенту Академії аграрних наук заставу 1,4 млн гривень через підозру в хабарництві

Шевченківський районний суд Києва 21 травня обрав запобіжний захід президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалі, якого підозрюють в хабарництві.

За рішенням суду він має сплатити заставу в розмірі 597 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1,355 млн гривень. Крім того, на нього покладено обов'язок не їхати з міста без дозволу, повідомляти слідство про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з окремими фігурантами кримінального провадження тощо.

Нагадаємо, що Національна поліція здійснює досудове розслідування за підозрою у отриманні науковцем хабаря у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg, вартість якого на момент придбання в кінці 2019 року становила 1,44 млн гривень.

За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН.

У грудні 2020 року науковцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в іншій кримінальній справі за ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.