«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
ГоловнаПраво

Суд виправдав Стерненка та Демчука за однією зі статей

Рішення щодо статей 146 та 263 ККУ, які також закидають обвинуваченим, ще оголошують.

Суд виправдав Стерненка та Демчука за однією зі статей
Фото: facebook/Сергій Стерненко

Апеляційний суд Одеси оголошує вирок у справі громадського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Наразі відомо, що Стерненка та його соратника Демчука виправдали за статтею про розбійний напад на депутата Сергія Щербича заради 300 гривень.

Рішення щодо статей 146 та 263 ККУ, які також закидають обвинуваченим, ще оголошують.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

Напередодні під Офісом президента в Києві та ще кількох містах відбулася акція "Покажіть нам справедливість" на підтримку Стерненка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також