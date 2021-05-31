Суд виправдав Стерненка та Демчука за однією зі статей

Рішення щодо статей 146 та 263 ККУ, які також закидають обвинуваченим, ще оголошують.

Апеляційний суд Одеси оголошує вирок у справі громадського активіста Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Наразі відомо, що Стерненка та його соратника Демчука виправдали за статтею про розбійний напад на депутата Сергія Щербича заради 300 гривень.

Рішення щодо статей 146 та 263 ККУ, які також закидають обвинуваченим, ще оголошують.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.

Напередодні під Офісом президента в Києві та ще кількох містах відбулася акція "Покажіть нам справедливість" на підтримку Стерненка.