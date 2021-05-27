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Справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і неповної декларації закрито

Суд вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.

Справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і неповної декларації закрито
Фото: Макс Требухов

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності відстороненого від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Відповідне рішення суд оголосив у четвер, 27 травня.

Тож, справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна закрито.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького Олександра Миколайовича за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 і ч. 2 ст. 172-7 КУпАП закрити", - сказала суддя.

Сьогодні суд розглядав адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в окупованому Росією Криму. А конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам Тупицький запевняв, що він не повинен був декларувати ділянку в Криму, оскільки договори купівлі-продажу на окупованих територіях є нікчемними. Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

У квітні року Голосіївський райсуд закрив аналогічні провадження відносно суддів КСУ Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Нагадаємо, 25 травня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Тупицького щодо підкупу свідка.

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