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33-річного іноземця, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, відправили на примусове лікування

Його дії були кваліфіковані як теракт.

33-річного іноземця, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, відправили на примусове лікування
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Шевченківський районний суд Києва відправив на примусове лікування 33-річного Сухроба Карімова, який у серпні минулого року погрожував підірвати банк у бізнес-центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що за результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

"Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився", - сказано в повідомленні.

То ж до суду було внесено клопотання про застосування щодо іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Вказане клопотання судом задоволено повністю.

Нагадаємо, 3 серпня у Києві до правоохоронців звернулася представниця АТ "Універсал Банк", яка повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба. Він попросив викликати поліцію.

Мова йде про відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" (вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А).

Служба безпеки України затримала зловмисника, яким виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, 1988 року народження.

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