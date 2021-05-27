33-річного іноземця, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, відправили на примусове лікування

"Шевченківський районний суд Києва відправив на примусове лікування 33-річного Сухроба Карімова, який у серпні минулого року погрожував підірвати банк у бізнес-центрі столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що за результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
"Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час стан чоловіка не змінився", - сказано в повідомленні.
То ж до суду було внесено клопотання про застосування щодо іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Вказане клопотання судом задоволено повністю.
Нагадаємо, 3 серпня у Києві до правоохоронців звернулася представниця АТ "Універсал Банк", яка повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба. Він попросив викликати поліцію.
Мова йде про відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" (вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А).
Служба безпеки України затримала зловмисника, яким виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, 1988 року народження.