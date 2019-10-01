"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению

Украина согласилась с имплементацией в законодательство "формулы Штайнмайера". Об этом во время срочного брифинга сообщил президент Владимир Зеленский.
"Что означает эта формула? Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на постоянной основе. При условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины. И только после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ, и стандартам демократических выборов... Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной красной линии. Поэтому нет и не будет никакой капитуляции", - отметил он.
Самое страшное, - то, что мы подписали фейковый документ. И об этом знают все, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, который буквально пару часов назад призвал Россию и Украину имплементировать Минские договоренности путём реализации "формулы".
Вот, что сказал глава Французской Республики: "Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе формулы Штайнмайера. Речь идет о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Крыме, о Донбассе", - сказал президент Франции". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял: или Украина подписывает итоговый документ, основанный на этой мнимой формуле, или Россия будет сама искать возможности для решения «внутриукраинской проблемы».
В общем-то, речь сейчас идёт о том, что шантаж со стороны России, который был поддержан европейскими партнёрами, дал свои плоды. Украинская сторона испугалась и затем сдалась.
А теперь давайте поговорим по сути. Украинское общество не видело официального документа с названием "формула Штайнмайера". Мы также не получили так называемых писем, которые были отправлены главами МИД Франции и Германии и которые объясняли, что означает эта формула. Это заставляет задуматься о том, что данной "формулы" попросту не существует.
Более того, когда общаешься кулуарно с украинскими дипломатами в формате, что называется "off the records", они подтверждают, что этого документа никогда не существовало, что вся эта формула основана на том, что надиктовали представители российского МИД. Дальше – больше. Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер об этом документе ни разу не заявлял.
Что мы получаем в итоге? Минские соглашения, которые необходимо будет выполнять. Знаете, в чём был смысл этого документа? В его невыполнении. Стороны трактовали текст договоренностей по-разному, и это давало Украине время для сдерживания России, против которой вводились дополнительный западные санкции.
Теперь Москва сказала нам "хватит!". Если так называемая формула Штайнмайера будет окончательно имплементирована в украинское законодательство, мы согласимся с обязательным выполнением Минска, который нам невыгоден. Вместо того чтобы вообще отказаться от выполнения Минска и создания новой базы для переговоров, мы идём на выполнение соглашений по российским лекалам.
Следовательно, децентрализация трактуется как федерализация, проводятся местные выборы, которые формально признает зависящее финансово от России ОБСЕ. Параллельно меняется Конституция и имплементируется – на сей раз полноценно – закон об особом статусе. Лишь после этого (согласно Минску) Россия начинает вывод войск и возвращает контроль Украине над границей.
Ведь понятно, что Москва выполнит только первую часть соглашения. Войска останутся, власти там будут сформированы Кремлём. Далее – выборы на национальном уровне в Украине. И ключ от парламента находится в руках российских властей. Вот, что такое так называемая формула Штайнмайера. И вот, что от нас требуют.
И если Эммануэль Макрон говорит, что стороны договорились о внедрении этой формулы ещё летом, из этого следует, что украинские власти уже тогда согласились следовать российскому плану.
В любом случае: подписание украинской стороной в Минске "формулы" означает только одно: явную победу России при полном поражении Украины.