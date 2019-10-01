Danske Bank свернул работу в Эстонии из-за скандала с отмыванием российских денег

Глава отделения покончил с собой несколько дней назад.

В Эстонии началась ликвидация филиала Danske Bank, пишет rus.err.ee.

В феврале 2019 года банк получил предписание Финансовой инспекции Эстонии прекратить свою деятельность, и 1 октября он подтвердил свой уход с эстонского рынка.

В рамках начавшейся процедуры закрытия филиала в ближайшие дни будут удалены и все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллинна его главного офиса.

Кредитный портфель его корпоративных клиентов переведен в литовский филиал Danske, а обслуживанием кредитов частных лиц займется другой эстонский банк LHV. По условиям сделки, полностью этот портфель из почти 11 000 клиентов перейдет к LHV к концу ноября.

Финансовая инспекция Эстонии признала, что Danske в течение нескольких лет нарушал действующие в стране постановления по борьбе с отмыванием денег, разрешая совершать подозрительные сделки клиентам, в случае которых риск отмывания денег был высоким.

Danske также вводил в заблуждение эстонские государственные учреждения, предоставляя им неполную информацию и, тем самым, создавая препятствия для их работы.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

В феврале 2019 года Европейское ведомство банковского надзора открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Напомним, несколько дней назад в Таллинне был найден мертвым экс-глава эстонского отделения Danske Bank.