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Война на день рождения. Китай отмечает 70-летие на фоне торгового противостояния с США

Сегодня, 1 октября Китай отмечает 70 лет с момента создания Китайской Народной республики. Для территории бывшего СССР 70 лет – сакральная цифра, ибо столько просуществовал весь проект СССР, и несколько больше – все время власти коммунистической партии. Китайская коммунистическая партия же отмечает 70-летний рубеж своего правления скорее в состоянии небывалого в истории Китая мирового триумфа. Впрочем, есть одно омрачающее этот юбилей событие. Это – торговая война с администрацией Дональда Трампа. 

В своём микроблоке в Twitter Дональд Трамп уже "поздравил" китайских визави. Правда, поздравление это было больше похоже на военную пропаганду.

"Через много лет Соединенные Штаты, наконец-то, осознают планы и амбиции Пекина превзойти нас как доминирующую экономическую и военную сверхдержаву в XXI веке. Сейчас США начинают отвечать (спасибо президенту Трампу). Это имеет место в ТОРГОВЛЕ, оно складывается в военном соревновании». Мы побеждаем, и мы победим. Они не должны были нарушать сделку с нами. С днем рождения, Китай!"

Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Китай, 1 октября 2019.
Фото: EPA/UPG
Военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, Китай, 1 октября 2019.

Время династии КПК

Китайская Народная республика была провозглашена в "лихие" 40-е. Гитлер и вторая мировая, самое худшее, были уже позади, но над Европой уже опустился "Железный занавес". Джордж Оруэлл уже написал свое эпохальное произведение "1984", в котором изложил мрачное видение социалистического будущего родной Англии, которое было больше похоже на советскую действительность конца 30-х годов. По всей Восточной Европе по одному лекалу провозглашались "народные республики" – Венгерская, Польская, Болгарская, суть партийные диктатуры местных коммунистов с полной ориентацией на Москву и лично товарища Сталина.

Председатель Центрального Народного Правительственного Совета Мао Цзэдун провозгласил образование КНР во время митинга на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 1 октября 1949.
Фото: eadaily.com
Председатель Центрального Народного Правительственного Совета Мао Цзэдун провозгласил образование КНР во время митинга на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 1 октября 1949.

На другом конце Евразии возникла на первый взгляд аналогичная картина – победившая в гражданской войне Коммунистическая Партия Китая, вырастившая свою партийную Народно-Освободительную Армию Китая (НОАК), провозгласила свою народную республику – КНР.

Однако дальнейшая судьба этих государств со схожими названиями сложилась полностью противоположным образом. Европейские проекты Сталина просуществовали всего лишь 40 лет. Социалистический лагерь рухнул, как карточный домик вместе с Берлинской стеной. Восточная Европа примкнула к Западу, вступила в ЕС и в НАТО. Прекратили свое существование и правящие коммунистические партии. Даже в самой России Компартия осталась только как управляемое пугало для электората.

Для Китая провозглашение КНР стало полной противоположностью тому, что было в Восточной Европе. В Европе названия "народные республики" означали статус сателлита Москвы. Для Китая же это стало окончательным восстановлением национального суверенитета. Последние десятилетия правившей в Китае 200 лет маньчжурской династии Цин стали временем колониального захвата европейскими странами, а в 20-м веке Китай разорвала на десятилетия гражданская война вместе с исключительной по своей жестокости японской оккупацией.

После десятилетий гражданской войны в Китае провозглашение КНР стало началом изоляции Китая со стороны Запада. Только спустя 23 года Мао Цзэдуну удалось сломать стену в отношениях с Вашингтоном.

Президент США Ричард Никсон и лидер КНР Мао Цзедун
Фото: Taringa
Президент США Ричард Никсон и лидер КНР Мао Цзедун

Китайские коммунисты всегда стремились к установлению тесных отношений с американцами. В силу чисто прагматических соображений – Китаю были нужны американские деньги, технологии и доступ на самый богатый мировой рынок. Однако США десятилетиями поддерживали исключительно политических конкурентов – партию Гоминьдан, которая после поражения в гражданской войне полностью потеряла присутствие в материковом Китае и сумела обосноваться только на Тайване.

Вашингтон проигнорировал прямое участие китайских войск в войне в Корее. Принудить США к признанию КНР и прямым переговорам удалось только в ходе катастрофической для американцев войны во Вьетнаме. Администрация Ричарда Никсона признала тот факт, что из этой войны будет невозможно выйти без переговоров с Китаем, который оказывал основную военную помощь Ханою. Это был первый этап признания. Однако пожинать практические плоды начали уже преемники Мао.

40 лет китайского успеха

Помимо создания КНР, в этом году есть еще один не менее важный юбилей – 40-летие начала экономических реформ в Китае.

На протяжении всего этого года тема успеха реформ была и остается центральной в китайских СМИ. Радостная статистика и подведение итогов мелькают в сводках Синьхуа каждый день. Ни у кого не возникает ощущения "потемкинской деревни" – экономика Китая объективно стала второй в мире. Китайских туристов и командировочных специалистов можно встретить везде – от мировых финансовых столиц до самых глухих уголков Африки, где Китай строит автомобильные и железные дороги, и обеспечивает для себя добычу нужных китайской промышленности полезных ископаемых.

Фото: EPA/UPG

Успех экономических реформ стал главной причиной укрепления и закрепления безраздельной власти коммунистической партии в Китае. Как уже было сказано, ровно 30 лет назад, в 1989 году рухнула не только Берлинская стена, но и весь Варшавский блок. И явные признаки распада начались в СССР. Китай же без последствий для власти пережил массовые демонстрации студентов на центральной площади Тяняаньмэнь. Бунтующие студенты впоследствии успешно реализовали себя в национальной экономике, и свое участие в протестах, по крайней мере, публично, называют ошибками молодости.

Но надо признать, что и помимо экономики, китайской компартии еще до реформ удалось создать необходимую преемственность и эффективную кадровую политику, которая и обеспечила возможность экономических реформ после смерти как самого Мао, так и архитектора реформ – Дэн Сяопина. Поэтому сейчас можно говорить, что КПК – это очередная в истории Китая эпоха-династия, с поправкой на то, что власть передается не по наследству биологическим детям императора, а очередному функционеру внутри партии.

В СССР правящая партия уже в третьем поколении, при Брежневе, показывала признаки необратимого разложения. Путинская система власти тоже находится в явном кризисе, который пытаются скрыть веерными военными экспансиями.

Кризис Chimerica и Украина

Успехи китайской экономики целиком и полностью объясняются постоянным доступом к американским инвестициям, технологиям и рынкам сбыта. Ничего подобного не было у СССР. Короткие романтические периоды потеплений в отношениях Вашингтона и Москвы, во время которых американские специалисты строили Днепрогэс при Сталине и разливали Пепси-колу при Брежневе, сменялись ледяными кризисами, которые и прикончили советскую экономику.

Однако в случае с Китаем произошло настолько глубокое и постоянное взаимное экономическое проникновение, что экономисты Ниал Фергюсон и Мориц Шуларик даже придумали особый термин – Chimerica (China + America). Этот термин также обыгрывает слово "химера".

Китай и США стали сиамскими близнецами, где две разные политические головы имеют свое мнение и всегда ругаются друг с другом. Но экономическое туловище срослось так, что американские власти не знают, как это можно разделить без последствий не только для национальной, но и мировой экономики. Аналитики указывают, что каждая мера против Пекина имеет автоматическое обратное действие бумеранга по американской экономике.

Фото: EPA/UPG

Например, администрации Дональда Трампа категорически не нравится постоянный дефицит в торговле с Китаем. Но при этом эти китайские деньги сразу вкладываются в финансирование американского долга и позволяют тому же Белому дому сводить концы с концами в каждом финансовом году.

Нынешняя торговая война между США и КНР во многих моментах напоминают трения между США и Японией в 60-70-е, и особенно в 1980-е годы. Американцы испытывали такой же постоянный торговый дефицит в торговле с Японией (который и сейчас остался), и пугали всех грядущим мировым доминированием Японии. На каждые ограничения ввоза японских товаров в США японцы отвечали экспансией более технологичных продуктов. Например, вместо стали и тканей японцы начали экспортировать в США автомобили и видеомагнитофоны. Примерно то же самое наблюдалось и с экспортом корейских товаров.

Но в 90-е годы Японию настиг затяжной кризис, и главное – великие японские бренды вроде Sony или Panasonic, которые задавали стандарты в аналоговую эпоху, не сумели без потерь войти в цифровые технологии, где полностью доминировали американские разработки. Но воплощались "в железо" в Китае.

Ниалл Фергюсон
Фото: harvard.edu
Ниалл Фергюсон

Сейчас повторяется похожая риторика. Ниалл Фергюсон, автор термина Chimerica, заявил: "Две самые большие экономики уже находятся на ранней стадии Второй "Холодной войны". И это вопрос не только чистой торговли. Это – многосторонний конфликт, касающийся технологий и геополитики. Я не думаю, что он перейдет в стадию реальной войны где-то в Южно-Китайском море или где-то еще, но я думаю, что США и Китай уже пребывают в стадии "Холодной войны". Президент Дональд Трамп уже не может "выключить" этот торговый спор и он уже не обладает личными возможностями это сделать, потому что дела зашли слишком далеко и в других сферах".

Украина тоже уже вовлечена в эту борьбу гигантов. Продажа едва ли не последней действующей украинской технологической жемчужины "Моторсич" Китаю натолкнулась на резкое противодействие США. В Украине нет больших китайских технологических проектов и инвестиций, которые могли бы быть источником раздражения для США. Потеряв в Луганске локомотивный завод, Украина радостно рапортует о закупке американских тепловозов. Но, наверное, коса может найти на камень, если УЗД захочет купить китайские аналоги.

Впрочем, и на сырьевых рынках для Украины нет хороших новостей. Искусственное укрепление курса гривны к доллару, которое подозрительно напоминает ситуацию первой половины 2008 года, лишает конкурентоспособности украинский экспорт – зерно, руду и сталь. При хроническом торговом дефиците в Украине нет объективных причин для укрепления национальной валюты.

Фото: EPA/UPG

В первом квартале этого года Китай стал для Украины вторым главным торговым партнером с товарооборотом в 2,643 млрд долларов, вытеснив Россию на второе место. Китайский импорт в Украину в 2018 вырос до 34% в стоимостном выражении. Ныне он в два раза превышает объемы украинского экспорта к КНР – 2,6 млрд долларов против 1,33 млрд. Украинский экспорт в Китай является в основном аграрным, который замещает для Китая сократившийся импорт из США. 

Если Трампу удастся принудить Китай к торговым уступкам, то речь будет идти в том числе и о лоббировании продвижения американской аграрной продукции. И Китай, естественно, будет решать этот вопрос за счёт Украины. 

Вадим НанинецВадим Нанинец
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