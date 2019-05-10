Не договорились. Ввергнут ли Дональд Трамп и Си Цзиньпин мир в новый кризис?

США решили действовать по «жесткому сценарию» в экономических отношениях с Китаем . Это значит, что торговая война между крупнейшими экономиками мира, сдерживаемая почти год, входит в более агрессивную фазу. Причем американский президент решил пойти на обострение накануне очередных переговоров с китайской стороной.

Все-таки война!

8 мая президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что Пекин «сорвал сделку» во время торговых переговоров со Штатами. «Кстати, а вы видели тарифы, которые мы готовим? Это потому что они [Китай] сорвали сделку. Завтра прилетает их вице-премьер, он хороший человек, но они сорвали сделку и поэтому теперь будут платить», – заявил глава Белого Дома.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп

Как указано Федеральном реестре, сборнике официальных документов американского правительства, пошлины будут наложены на китайскую продукцию на сумму $200 млрд. Однако Трамп заявил, что может в ближайшее время наложить пошлины на китайские товары стоимостью еще $325 млрд, которые в настоящее время ими не облагаются. Незадолго до этого президент США написал в Twitter: «США в течение многих лет ежегодно теряли от $600 до $800 млрд на торговле. С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, мы больше не будем так делать!».

Итак, переговоры, сдерживавшие торговую войну между Китаем и США, зашли в тупик. Теперь США готовятся с 10 мая резко – с 10 до 25% – поднять пошлины на импорт из Китая. Тем не менее, в Китае пока не отказываются от торгово-экономических консультаций: на их 11-й раунд китайская делегация все-таки планирует приехать 10 мая. Еще 7 мая Министерство коммерции Китая сообщило, что на переговоры в США приедет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Конечно, после заявления Трампа о срыве торговой сделки этот визит уже под большим вопросом. В Министерстве коммерции КНР уже заявили, что «сожалеют» о решении Соединенных Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров и будут вынуждены принять ответные меры.

Справедливости ради заметим: то, что торговая война активизируется, стало понятно еще в марте. Китай и США готовили личную встречу руководителей, но она сорвалась после провала саммита Трампа и Ким Чен Ына. Руководству КНР не понравилось решение Трампа «просто уйти» с переговоров с Ким Чен Ыном: в Пекине заподозрили, что и на встрече с Си Цзиньпином президент США попытается продавить выгодный ему вариант.

Напомним, торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, фактически, началась с июля 2018 года. Ее причина – дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских – в Китай. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.

Фото: EPA/UPG Грузовой терминал в Бостоне, штат Массачусетс, США

Но Дональд Трамп обещал своим избирателям вернуть промышленные производства из Азии в США, тем самым создав новые рабочие места для американцев. «Чтобы защитить рабочие места американцев и восстановить торговый баланс», – именно так объяснял Трамп летом прошлого года введение первых импортных пошлин на поставки китайских товаров. Правда, вскоре оказалось, что американским экспортерам торговая война обходится дороже, чем их китайским коллегам. Как подсчитали специалисты Института международных финансов (IIF), из-за пошлин американские промышленники потеряли в 2018-м около $40 млрд – почти треть от рекордных $130 млрд, которых экспорт США в Китай достиг в 2017 году. По их данным, торговый конфликт (пока это еще не война) привел к коллапсу поставок в Китай почти 900 категорий американских товаров.

Пока все выглядит так, что Китай хотел бы все же избежать торговой войны: председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страна готова увеличить закупки американской продукции и принять меры по защите интеллектуальной собственности (т.е. пойти на уступки американцам). Однако в Белом Доме говорят, что китайские власти хотят выполнить условия сделки с США не через соответствующие изменения в законах, а «в ручном режиме», то есть через приказы и распоряжения отраслевым министерствам и государственным компаниям. В США полагают, что в таком случае останется слишком много возможностей обходить условия соглашения.

Напомним, что предыдущий раунд американо-китайских торговых переговоров прошел 30 апреля. Тогда министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что переговоры выходят на финишную прямую. Однако его оппонент в Вашингтоне, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, требует больших уступок. «Пекин не выполняет обязательств, взятых в ходе предыдущих переговоров с Вашингтоном», – заявил после выступлений Трампа в твиттере Лайтхайзер. По данным Bloomberg, именно он убедил американского президента, что Китай срывает переговоры.

Фото: EPA/UPG Министр финансов США Стивен Мнучин

Требования Лайтхайзера к Пекину довольно весомы: Китай должен отказаться от копирования (читай: прямого воровства) западных технологий и коммерческой информации, прекратить выделение субсидий из госбюджета своим компаниям для удешевления производства товаров, а также прекратить манипуляции с курсом юаня (его искусственную девальвацию с целью повысить конкурентоспособность своих товаров).

Что будет дальше

«Трамп застал рынки врасплох, потому что абсолютно все верили, что переговоры идут в правильном направлении и близки к завершению. Это было как гром среди ясного неба, и, конечно, инвесторы первым делом побежали от риска», – цитирует Reuters аналитика Commerzbank Дэниела Ленца. А глава МВФ Кристин Лагард предупредила, что торговый конфликт США и Китая угрожает мировой экономике. «Очевидно, что напряженность в отношениях между США и Китаем является угрозой для мировой экономики», – цитирует ее Bloomberg.

Конечно, назначенные переговоры еще могут пройти, пусть и с запозданием, а Дональд Трамп, возможно, поменяет свою позицию – и стороны придут к соглашению. Однако более вероятно, что разгорится торговый конфликт, в ходе которого изрядно достанется и американскому, и китайскому рынкам. Вот только США обычно оказываются более устойчивыми ко внешним шокам. Куда сильнее пострадает Китай, так как многие западные компании уже сейчас задумываются о выводе своих производств из этой страны, чтобы из-за высоких пошлин на свою продукцию не потерять американский рынок.При этом у Китая внутренних проблем достаточно и без новой торговой войны. Так, недавно было опубликовано исследование о том, что рынок облигаций Китая в этом году может пережить самый крупный дефолт. За три месяца 2019-го китайские компании заявили о дефолте по внутренним облигациям на сумму в $5,8 млрд. Это почти в 3,5 раза выше, чем объем дефолтных бумаг за три месяца прошлого года. Также выросли темпы отказа компаний от обслуживания своих долгов. Объем отказа от долговых выплат в китайской экономике может достигнуть $13 трлн, что просто обрушит ее.

Фото: EPA/UPG Фондовая биржа, Пекин, 10 мая, 2019.

Фактор торговых переговоров США и КНР является значимым для мировых финансовых рынков: при их срыве и введении новых пошлин рынки могут обвалиться сразу на 8-15%, полагают аналитики. Если встреча отменится и не будет никакой технической встречи на более низком уровне, реакция рынков будет чрезвычайно негативной. Падение в сырьевых активах и на развивающихся рынках может оказаться глубоким – до 10%.

Продолжится и падение американских индексов – за последние месяцы они забрались очень высоко и сделали это слишком стремительно. А значит, сейчас что угодно может стать поводом для коррекции, задача которой – снять перекупленность с рынков. Сильнее всего пострадают акции, зависимые от торговли в целом и Китая в частности: Boeing, Caterpillar, Deere. Достанется и IT-компаниям, которые либо закупают комплектующие в Китае, либо продают там свои товары – Micron, Skyworks Solutions, Qualcomm, NVIDIA, Apple. Если США для дополнительного давления на КНР введут в круг обсуждаемых вопросов еще какие-то сферы торговли, то негативный эффект проявится и в других секторах экономики.

Теперь посмотрим последствия для Украины. Любая война – это плохо, и украинские промышленники – как у себя дома, так и на внешних рынках, – наверняка столкнутся с более ожесточенной конкуренцией со стороны китайцев, с демпингом и прочими «силовыми» приемами. Потому что Поднебесной надо будет куда-то девать весь колоссальный объем произведенного в ней товара.

Но это в краткосрочной перспективе – и в ней, кстати, на отечественной экономике наверняка положительно скажется снижение цен на нефть. А вот в среднесрочной перспективе Украина может выиграть – за счет того, что из Китая будут выводиться производства, принадлежащие западным бизнесам. В этих условиях Украина, за последние 5 лет кардинально улучшившая отношения с Евросоюзом, может стать отличной площадкой для размещения производств, ориентированных на рынок ЕС – но для своей коммерческой успешности требующих более дешевых ресурсов и рабочей силы.

Фото: EPA/UPG Реклама Apple iPhone XR в Apple Store в Пекине, Китай, 4 января 2019.

Фактор Ирана

Последние месяцы мировой стабильности заметно мешают и конфликты между Вашингтоном и Тегераном. В конце апреля США объявили, что собираются ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана. Это подтолкнуло вверх мировые цены на нефть. Ее стоимость превысила $74 – это самый высокий показатель с октября прошлого года. Напомним, что при введении ограничений в прошлом году американские власти в порядке исключения разрешили закупать иранскую нефть восьми странам – Китаю, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии. Теперь выходит, что продлевать это «окно возможностей» Вашингтон не будет: там обещают «повысить цену, которую Иран платит за злонамеренное поведение, а также усилить противодействие угрозе миру и безопасности, которую представляет действующий в Тегеране режим». Но свести к нулю свой импорт из Ирана смогли только три страны из восьми, которым была дана отсрочка, – Греция, Италия и Тайвань. Остальным теперь придется выбирать: или полный отказ от иранских поставок – или санкции со стороны США. А сейчас на обострение пошел уже Иран. Там заявили, что страна перестает соблюдать условия ядерной сделки. Власти Ирана решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.

Речь идет о соглашении между Ираном, Германией, Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США, которое было заключено в 2015 году. Ровно год назад США решили выйти из соглашения и больше его не соблюдать. В Европе негативно восприняли и это, и недавнее ужесточение условий продажи иранской нефти – но с США пока решили не ссориться. Но теперь сюда добавляется «фактор Китая»: китайская экономика нуждается в дешевых энергоносителях.

Фото: EPA/UPG

Сейчас именно Пекин преимущественно выкупает нефть у Ирана. Экспорт нефти из Исламской Республики оценивается в 1 млн барр./сут., до санкций было 2,5 млн. Но аппетиты Поднебесной куда больше. Если Дональд Трамп все-таки решит поднять пошлины на китайскую продукцию, Китай получит моральное право выйти из иранской сделки и начать закупать в Иране столько нефти, сколько ему нужно. Немцы с французами облегченно вздохнут и признают сделку неработающей, восстановят собственную торговлю с Ираном. Такой сценарий просто разрушит всю политику США в отношении Ирана и очень больно ударит по имиджу Дональда Трампа.

Если иранская нефть пойдет в Китай, то можно ожидать снижения цен на нее по всему миру, ведь Китай – один из крупнейших мировых потребителей энергоресурсов. А более низкая цена на нефть обычно подталкивает мировую экономику к росту. И это может даже немного компенсировать потери мировой экономики от торговой войны между Китаем и США. Словом, если понятие «клубок противоречий» представить как нечто осязаемое, то он будет выглядеть примерно как нынешняя ситуация между США, Китаем, Ираном и всем миром.