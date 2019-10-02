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КНДР снова осуществила пуск ракет в Японское море

Никакой информации о том, какие это были ракеты - предоставлено не было.

КНДР снова осуществила пуск ракет в Японское море
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 2 октября Северная Корея снова осуществила пуск неопознанных ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряды были запущены из города Вонсан, однако никакой информации о том, какие это были ракеты, их тип, дальность полета и максимальная высота - предоставлено не было.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительных запусков и поддерживают готовность», - цитирует агентство комитет.

Пуск произошел на следующий день после того, как первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры по ядерной программе на рабочем уровне на этой неделе.

Напомним, в августе КНДР провела по меньшей мере 7 пусков ракет, из-за чего в Южной Корее созывали экстренное заседание Совета безопасности. 11 сентября сообщалось, что КНДР испытала сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на пуске и положительно оценил работу военных.

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