Обе страны продают в Украину больше, чем покупают.

Китай обошел Россию и стал главным торговым партнером Украины. Его доля в общем объеме товарооборота в первом квартале 2019 года составила 10,6%, тогда как доля России - 9,7%. По итогам 2018 года доля РФ составляла 11,5%, а Китая - 9,8%.

Об этом свидетельствует обнародованная Нацбанком статистика внешней торговли.

В январе-марте Украина экспортировала в Китай товаров на $621 млн, а импортировала - на $1,928 млрд (отрицательное сальдо - $1,306 млрд). Экспорт в Россию составил $592 млн, импорт - $1,748 млрд (отрицательное сальдо - $1,156 млрд).

Третьим по величине торговым партнером остается Германия. Далее следуют Польша, Беларусь, Турция, США, Италия, Индия и Египет.