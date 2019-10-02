Помпео: скандал с разговором Трампа и Зеленского не помешает США помогать Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что споры администрации с демократами по поводу летнего разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - не помешают Вашингтону помогать Киеву.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Риме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим это делать даже в ситуации, когда вокруг этой истории так много шума", - сказал Помпео.

Он пояснил, что политика США в отношении Украины при администрации Трампа не меняется - она нацелена на то, чтобы помогать в борьбе против российской угрозы, а также - в оказании помощи Киеву, который стремится искоренить коррупцию и построить сильную экономику.

Помпео подтвердил, что присутствовал на телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Ранее об этом сообщали американские СМИ.

Напомним, скандал вокруг телефонного разговора президентов Украины и США разгорелся после того, как информация о нем попала в СМИ. Его передал информатор, узнавший от источников в администрации США, что Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился проводить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Джо Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Конгрессмены-демократы сочли, что в данном случае Трамп использовал занимаемую должность не для защиты интересов страны, а в собственных политических интересах. Кроме того, демократы недовольны, что им не сразу передали данные об этом разговоре. В итоге в палате представителей США запустили процедуру импичмента.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, из которой следует, что Трамп действительно затрагивал тему расследования дела Байдена, однако при этом не пытался принудить Зеленского к каким бы то ни было действиям.