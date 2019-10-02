Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
ГлавнаяПолитика

Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским

Президенты Украины и Беларуси примут участие в форуме регионов в Житомире.

Лукашенко в пятницу приедет в Украину и впервые встретится с Зеленским
Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Зеленский и пезидент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, примут участие в форуме регионов в Житомире.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между странами.

Отмечается также, что Зеленский и Лукашенко "обсудят широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества".

Напомним, в июле Зеленский пригласил Лукашенко принять участие в форуме в Житомире. Президент Беларуси тогда подтвердил свое участие в нем. Это будет первая встреча президентов двух стран. Ранее Лукашенко также приглашал Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, но президент Украины отказался от этого приглашения.

Первый Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле, в нем принял участие пятый президент Петр Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также