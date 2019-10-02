Формула Штайнмайера превратит Донбасс в Приднестровье, - Тимошенко

Она считает, что сегодня все по-своему комментируют формулу Штайнмайера, не понимая ее сути.

"Формула Штайнмайера" превратит Донбасс в Приднестровье. Об этом с трибуны Верховной Рады Украины сообщила глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент LB.ua.

"Если формула Штайнмайера пройдёт, выборы под пушками и без народа Украины, это будет означать для Приднестровье... Это значит, что любое ближайшее голосование за президента и парламент будут означать 5,5 млн. фальсифицированных бюллетеней и мы будем вновь колонией", — заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что сегодня все по-своему комментируют формулу Штайнмайера, не понимая ее сути.

"А она предусматривает, что выборы в местные органы власти и их легализация на оккупированных территориях пройдут без демилитаризации Донбасса и без восстановления границы под контролем Украины, без возврата закона и Конституции Украины и перемещенных лиц. Формула Штайнмайера в дипломатическом мире понимается, как: сначала выборы, а потом, как жизнь покажет. А формула Украины должна быть такой: для начала демилитаризация, восстановление границы, возвращение закона и Конституции, контроля Украины над этой территорией, а потом выборы. Вот разница", — подчеркнула она.

В то же время, Тимошенко призвала парламент активно включиться в процесс подготовки договоренностей для освобождения оккупированных территорий.

"Мы как парламент, как команда должны стать у президента, а скорее даже крепостью перед ним. Нам надо здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращения территорий в Украину", - добавила Тимошенко.

Напомним, после согласования "формулы Штайнмаера" партия "Голос" потребовала от Зеленского разъяснений, а партия "Батькивщина" расценила ее как угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и государственному суверенитету Украины.