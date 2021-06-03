Росія запросила на захід в ООН Азарова та Царьова

Експосадовці, які переховуються в Росії від українських правоохоронних органів, свідчили проти Майдану.

До участі в неформальному заході у форматі Аррія "Обставини Майдану та їхні наслідки на Донбасі" Росія запросила експрем’єр-міністра України Миколу Азарова та колишніх депутатів Верховної Ради від Партії регіонів Олега Царьова і Володимира Олійника.Азаров і Царьов перебувають під санкціями держав-член ООН за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

В онлайн-заході із залученням членів Ради Безпеки, який було організовано постійним представництвом Росії при ООН, експосадовці, які переховуються в Росії від українських правоохоронних органів, виступили як "свідки", передає Укрінформ.

Під час заходу Азаров звинуватив країни ЄС та США у нібито "координації" дій протестувальників. За його твердженнями, побиття студентів правоохоронцями, з якого розпочався Майдан, не було, а всі вбивства в січні-лютому 2014 року були організовані самими демонстрантами. Він також заявив, що Янукович на момент ухвалення рішення Верховною Радою про його самоусунення від влади нібито перебував в Україні й продовжував виконувати обов’язки Президента України.

Відповідно до "свідчень" Царьова Майданом керували "американські інструктори".

Своєю чергою Олійник заявив, що нині Україна нібито перебуває під контролем націоналістів і "зовнішнім управлінням" Великої сімки, а Захід робить усе, щоб економіка України "не розвивалися», забороняє православ’я і створює в Україні проєкт "анти-Росія".

У відповідь на ці заяви країни Заходу в Радбезі ООН та окремі держави, що приєдналися до відповідної заяви, розцінили організований Росією захід як спробу "вкотре просунути фальшивий наратив про Україну" для "спотворення істини та приховування шкідливої діяльності Росії".

"Революція гідності продемонструвала, як українці реалізували своє право на мирні зібрання, вимагаючи процвітаючої, демократичної та мирної України, відкидаючи вплив Москви. У відповідь Росії нахабно порушила міжнародні принципи, окупувавши Крим та розпочавши конфлікту на сході України, який продовжує донині", - сказано в документі.

США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, Естонія, Україна та Грузія вчергове зазначили, що Росія є стороною, а не посередником конфлікту та закликали Москву негайно припинити свою агресію проти України, а також окупацію Криму і грубі порушення прав людини на півострові.

ЄС, у свою чергу, закликав Російську Федерацію негайно припинити розпалювання конфлікту, надаючи фінансову та військову підтримку збройним формуванням на сході України, а сторони конфлікту взяти конструктивну участь у перемовинах у Нормадському форматі, а також у Тристоронній контактній групі, щоб забезпечити повне виконання Мінських домовленостей та вирішити конфлікт мирним шляхом.