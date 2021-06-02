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Садовий очолить одну з палат в Конгресі місцевих та регіональних влад, - джерела

Засідання відбудеться у Хмельницькому за участі президента. 

Садовий очолить одну з палат в Конгресі місцевих та регіональних влад, - джерела
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Мер Львова Андрій Садовий очолить Палату місцевих влад в новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел. 

Засідання Палати місцевих рад заплановано на 3 червня у Хмельницькому за участі президента Володимира Зеленського. За даними джерел, Друга палата засідатиме дещо пізніше у Дніпрі. 

Крім того, на завтрашньому засіданні планують обрати президію конгресу. До неї входитимуть по три представники з обох палат, міністри та керівництво Офісу, включно з президентом. 

Нагадаємо, Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій. Складається з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. 

Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. Його називають прообразом двопалатного парламенту.

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