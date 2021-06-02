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РНБО проведе засідання 4 червня

Зеленський затвердив порядок денний з восьми питань.

РНБО проведе засідання 4 червня
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

У п’ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим", - сказано в повідомленні.

Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо.

Як повідомляли, сьогодні президент Володимир Зеленський вніс у Раду закон про олігархів. Тексту законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на сайті парламенту наразі немає.

15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Раніше основну ознаку олігарха назвав секретар РНБО Данілов. За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.

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