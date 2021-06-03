Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію людського розвитку.

Про це повідомляється в указі №225/2021 від 2 червня, яким президент увів у дію рішення РНБО від 14 травня.

Стратегія людського розвитку має п'ять основних цілей.

Перша - покращення медико-демографічної ситуації. Сюди відноситься створення збалансованої системи охорони здоров'я, впровадження новітніх медичних технологій, розбудова ефективної державної системи громадського здоров'я, стимулювання народжуваності.

Друга стратегічна ціль - розбудова освіченого та інноваційного суспільства.

Держава зобов'язується створити рівні умови доступу до якісної дошкільної освіти, продовжити реформу загальної середньої освіти "Нова українська школа", забезпечити якісну професійну та фахову передвищу освіту, а також вищу освіту та розвиток освіти дорослих. Також планується забезпечити заклади освіти високошвидкісним доступом до Інтернету і створити веб-платформу "Всеукраїнська школа онлайн".

Третьою стратегічною метою є забезпечення культурного, духовного та фізичного розвитку людини. Сюди відноситься забезпечення населення високоякісними та доступники культурними послугами, розвиток бібліотек, популяризація читання, розвиток мережі музеїв, кіноіндустрії, професійного мистецтва, збереження культурної спадщини та національної пам'яті, створення умов для регулярних занять фізичною культурою та спортом тощо.

Четверта ціль - підвищення рівня життя населення. Держава планує сприяти становленню середнього класу, стимулювати зайнятість, удосконалювати систему державних соцстандартів та гарантій, підвищувати пенсії, покращувати адресність соціальної підтримки, розвивати систему надання адміністративних та соціальних послуг, забезпечувати інтеграцію людей з інвалідністю у суспільство, формувати та підтримувати сімейні цінності, забезпечувати дотримання прав внутрішньо переміщених осіб.

І нарешті остання ціль - забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Реалізація стратегії забезпечуватиметься шляхом розроблення кожні два роки відповідного плану заходів.

Виконання стратегії має забезпечити Кабінет міністрів України.

Стратегію передбачається реалізувати до 2025 року.