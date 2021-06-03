Законопроєкт Зеленського про олігархів можуть розглянути в комітеті вже наступного тижня

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів спрямували на розгляд профільного комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомила LB.ua член комітету Ірина Верещук, "засідання комітету та розгляд законопроєкту можливий вже у понеділок (7 червня)".

Текст документу оприлюднили на сайті парламенту. Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" є визначення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом олігархів та пов'язаних із ними осіб, змісту та порядку застосування відповідних заходів реагування.

Законопроєкт у разі ухвалення внесе зміни до законів "Про Раду національної безпеки і оборони України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про приватизацію державного і комунального майна", "Про політичні партії в Україні".

Передбачається створення реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Документ визначає порядок включення до реєстру олігархів та наслідки за потрапляння туди. Закон ухвалюється терміном на 10 років.

Нагадаємо, що цей законопроєкт президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак закон без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що нині в Україні є 13 олігархів. Згідно з законопроєктом, олігархом є людина, яка бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єта, що має монопольне становище або який є суб'єктом природних монополій, а також підтверджена вартість активів якого перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (це 2 млрд.270 млн грн).

Олігарху забороняється: здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також особи, які включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".