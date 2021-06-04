За добу в Україні зробили 50 840 щеплень від COVID-19

За минулу добу в Україні щеплення від коронавірусу отримали 50 840 людей. Одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини.

Протягом доби працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів щеплення, повідомляє пресслужба МОЗ.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали одну дозу – 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 142 062 особи. Загалом проведено 1 265 723 щеплення.

Як повідомляли, вчора ЮНІСЕФ в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну ще 705,6 тис. доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca. Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio, зокрема медиків та інших працівників установ охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей у віці старше 65 років.

Також з цієї партії другу дозу отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами і громадські діячі.