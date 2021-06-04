Коронавірус забрав життя понад 51 тис. українців

Від початку пандемії в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 2 211 683 осіб. 2 080 382 пацієнти побороли ковід, 51 054 людини померли від пов’язаних з хворобою ускладнень.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу в Україні зафіксували 2 266 нових випадків недуги. Зокрема захворіли 82 дитини та 20 медпрацівників.
За даними МОЗ, 3 червня від коронавірусної недуги одужала 8 291 особа, було госпіталізовано 963 хворих, 95 людей з ковідом померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків минулої доби зареєстрована у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) та Рівненській (105) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 566 випадків;
- Вінницька область – 22 випадки;
- Волинська область – 75 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 49 випадків;
- Закарпатська область – 8 випадків;
- Запорізька область – 230 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 випадків;
- Київська область – 145 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 81 випадок;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 79 випадків;
- Полтавська область – 41 випадок;
- Рівненська область – 105 випадків;
- Сумська область – 70 випадків;
- Тернопільська область – 33 випадки;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 51 випадок;
- Черкаська область – 61 випадок;
- Чернівецька область – 54 випадки;
- Чернігівська область – 93 випадки.
Добою раніше в Україні виявили 2 581 випадок ковіду, одужали 9 519 українців. Було госпіталізовано 1 059 пацієнтів, 102 хворих померли.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наразі в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19. Через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.