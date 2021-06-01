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МОЗ: через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення

При цьому лікарні мають долікувати хворих, або перевести їх до іншого закладу.

МОЗ: через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення
8-а міська клінічна лікарня м.Львова
Фото: facebook/Nataliya Pavliv

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наразі в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19, через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Попри це, жоден пацієнт - зараз або в майбутньому - не залишиться без допомоги. Нікого не мають «виписувати» не долікувавши через закриття ковідного відділення", - зазначається у повідомленні

Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має подбати про те, щоб вони завершити лікування в цьому закладі або були переведені до іншого.

"По-перше, НСЗУ Національна служба здоров'я України фінансує ведення та лікування всіх випадків COVID-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу. Саме зараз МОЗ спільно з НСЗУ розробляє модель готовності лікарень до протидії ковіду на випадок нової хвилі. Оновлене мапування передбачатиме доступність та ефективність ковідних стаціонарів, а також мережу амбулаторного ведення хворих", - наголосили в МОЗ.

Якщо когось примусово "виписують" із ковідного відділення, міністерство закликає звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2 137 випадків ковіду. Госпіталізовано було 579 людей.

Раніше повідомлялося, що  всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих. Президент Володимир Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь.

Зазначимо, що у складі Національної академії наук працює робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Вона складає прогнози розвитку епідемії на два тижні.

Останній було опубліковано 25 травня. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків найближчим часом зменшуватиметься і дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2–8 червня 2021 року.

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