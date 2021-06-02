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За добу в Україні зафіксували 2 205 нових випадків ковіду, щеплення отримали 18 884 людини

Госпіталізовано за добу 1 262 особи. 158 пацієнтів померли.

За добу в Україні зафіксували 2 205 нових випадків ковіду, щеплення отримали 18 884 людини
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Україні зафіксували 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед захворівших - 104 дитини та 85 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 262 особи. 158 пацієнтів померли. Одужали - 9 405 осіб. За добу протестовано: методом ПЛР – 27 936 осіб, методом ІФА – 11 348 осіб та експрес-тестами – 25 592 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 206 836 людей, одужало - 2 062 572. Від ускладнень захворювання померли 50 857 осіб.

Всього було здійснено 10 235 181 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях. 

Також за минулу добу було вакціновано 18 884 людини. Одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані - 3 026 людей.

Протягом доби працювали 240 мобільних бригад та 390 пунктів щеплення.

Станом на 2 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 620 024 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб,.

Нагадаємо, раныше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наразі в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19, через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.

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