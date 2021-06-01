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МОЗ зареєструвало вакцину AstraZeneca італійського виробництва

До кінця тижня в Україну привезуть більше 700 тисяч доз вакцини.

МОЗ зареєструвало вакцину AstraZeneca італійського виробництва
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я 31 травня зареєструвало для екстреного медичного застосування вакцину AstraZeneca, яка виробляється в Італії та має торговельну назву AstraZeneca.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Вакцину AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

За даними міністерства, до кінця тижня в межах глобальної ініціативи COVAX в Україну привезуть 705,6 тис. доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для проведення вакцинації другою дозою тих, в кого вже пройшов інтервал 12 тижнів після першого щеплення.

Мова про медиків і працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, або громадські діячі.

Нагадаємо, що раніше в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca/Covishield індійського виробництва (її постачання призупинене через мораторій уряду Індії) та вакцину AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Всі вакцини AstraZeneca, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Вакцина AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 12 тижнів. 

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