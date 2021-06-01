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За добу щеплення від коронавірусу отримали майже 14 тис. українців

Від початку вакцинальної кампанії проведено 1 161 518 щеплень.

За добу щеплення від коронавірусу отримали майже 14 тис. українців
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Упродовж 31 травня в Україні 13 937 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 10 232 людини, повністю імунізовані - 3 705 людей.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 215 мобільних бригад і 317 пунктів щеплення.

Станом на 1 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 032 038 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 032 036 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 161 518 щеплень.

Як повідомляли, у центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі за два дні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб. Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac.

У Києві центр відкрився на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові - стадіону "Арена Львів", в Одесі - стадіону Одеської юридичної академії

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